Український позашляховик приділяв Duster і кілька Уазів: у чому секрет

ЛуАЗ залишив позаду інші горезвісні позашляховики — Дастер і УАЗ.

Всі ці автомобілі ми добре знаємо як вездепроходимцев. Але от який з них краще всього борознить там, де немає доріг? Звичайно, ви напевно вже здогадалися по заголовку цієї замітки, розміщеної на сайті uamotors.com.ua. Але ось як це виглядає насправді? Відповідь на це міститься в ролику нижче.

Український SUV прямо-таки вразив своїми здібностями, чи не правда? До речі, треба відзначити, що це не доопрацьований, а звичайний, стоковий автомобіль. Великий кліренс, повний привід, маленькі колеса і невелику вагу зробили свою справу.

Український позашляховик приділяв Duster і кілька Уазів

Раніше повідомлялося, що компанія Land Rover випустила унікальний позашляховик на честь тридцятиріччя. Мова йде про моделі Discovery Landmark Edition.

Модель має в комплектації дві панорамні даху, протитуманні фари, фірмові задні ліхтарі Hi-Line, а також колеса Gloss Black на 20 дюймів.

Інтер’єр в обробці зі шкіри Ebony і Acorn з центральною консоллю, яка має реалізацію в сатинованим алюмінієм і титановими сітками.

Великий кліренс, повний привід, маленькі колеса і невелику вагу зробили свою справу

У новинки від Land Rover є дизельні мотори SD4 і SD6, що забезпечують 240 і 306 кінських сил відповідно. Також автомобіль оснащений системами All Terrain Progress Control і Terrain Response 2.

Нагадаємо, експерти назвали найбільш ненажерливі позашляховики. Всякий раз, коли ви бачите великий SUV на дорозі — неодмінно, крім прохідності і місткого багажника, думаєте про його витраті палива.

Це правда, важких і економічних автомобілів, мабуть, не буває. AutoBild протестував безліч машин і тепер наводить самі ненажерливі позашляховики і кросовери.

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Технології

Всі перевірені автомобілі пройшли спеціальний 155-кілометровий шлях, що поєднує в собі як міські режими руху, так і їзду по шосе. На початку і в кінці шляху паливні баки повністю заправили, що в підсумку дозволило вирахувати точні показники витрати на 100 км.

Важких і економічних автомобілів, мабуть, не бываетИзучайте список, на першому місці — SUV з самим високим витратою, а на останньому розташувався більш економічний варіант.

Нагадаємо, що BMW збирається представити бюджетний електрокар.

Раніше Hyser повідомляв, що батько видалив дочки зуб за допомогою автомобіля Tesla.

Також Hyser писав, що Jaguar навчив автомобілі спілкуватися з людьми.

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