Супрун розповіла, як відновити нервові клітини: потрібно знати кожному

Факт того, що нервові клітини відновлюються, відомий ще з 1960-х і знаходить нові підтвердження в наш час.

Часто кажуть: «Не нервуй, нервові клітини не відновлюються». Однак в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook зазначила, що не все так катастрофічно, адже одні нейрони гинуть, а інші — народжуються, пише портал 112.ua.

«Нейрони гинуть і народжуються всю нашу життя, хоча і з різною інтенсивністю. У людей процес утворення нових нейронів найінтенсивніший в дитинстві. При цьому нейрони гинуть насамперед не з-за стресу, а з-за неправильного харчування, алкоголю, вихлопних газів, недоліку руху, і навіть навчання і спілкування», — пояснила Супрун.

«Нейрони гинуть із-за неправильного харчування, алкоголю, вихлопних газів, нестачі руху»

Вона стверджує, що поки мозок живий, він постійно будує нейронні мережі. Тому наше завдання, за словами в. о. міністра охорони здоров’я, підтримувати здоров’я мозку, щоб йому було легше це робити.

Супрун також розповіла про вплив стресу на нервову систему.

«Стрес насправді не вбиває нейрони, хоча може викликати тимчасове зменшення обсягу мозку. У це можна повірити — адже нервова і гормональна реакція на стрес — це еволюційне пристосування. Реакція на стрес допомагає нам переживати важкі часи, пристосовуватися, мобілізуватися і швидко вчитися, а не вбиває. З іншого боку, той факт, що процес утворення нейронів може тривати все життя, тобто «нервові клітини відновлюються», відомий ще з 1960-х і знаходить нові і нові підтвердження в наш час», — повідомили Супрун.

«Нервові клітини відновлюються»

У приклад вона навела результати недавнього дослідження мозку людей, які заповіли свої тіла після смерті дослідницьким центрам. Так, було виявлено, що після 80 років у людей, які курили і померли від раку, в гіпокампі не припиняли утворюватися нові нейрони.

«В мозку все життя відбуваються перебудови нейронних мереж, поява та загибель нейронів, і нам необхідна стимуляція різними факторами, щоб підтримувати здорову роботу мозку», — пише Супрун. Виходячи з цього, вона порадила українцям займатися спортом, правильно харчуватися і жити активним соціальним життям.

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«Прийти на виборчу дільницю і віддати свій голос також вважається», — зазначила в. о. міністра охорони здоров’я.

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