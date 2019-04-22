Новий iPhone показали в Мережі: основні характеристики

Експерт поділився, що смартфон отримає більш високий дозвіл фронтальної камери. Фанатів продукції Купертинской компанії Apple чекає радісна новина. Так, в інтернеті опублікували інформацію про новому iPhone, який, за прогнозами експертів, може з’явиться у продажу вже в другій половині поточного року. Про нові функції і характеристики повідомили Cult of Mac з посиланням на китайського аналітика Міні Чжі Куо, інформує портал znaj.ua.

За інформацією фахівця, смартфон отримає більш високий дозвіл фронтальної камери — вона збільшиться з 8 до 12 мегапікселів. Крім цього вона буде перебувати під спеціальним покриттям, яке робить її невидимою. Зміни можуть торкнутися і зовнішньої камери, яку отримає третій об’єктив для широкоформатної зйомки.

Новий iPhone може з’явиться у продажу вже в другій половині поточного року

Варто нагадати, що власник бракованого смартфона Google Pixel 3 через помилки в системі повернень платежів Google Store став володарем відразу дев’яти смартфонів цієї марки, загальною вартістю 9596 доларів. Про своє незвичайному випадку користувач поділився на Reddit. У 2018 році автор історії під псевдонімом «u/Cheetohz» придбав Google Store білий Pixel 3 (дана опція доступна тільки в США), але незабаром апарат вийшов з ладу. Користуючись послугою повернення коштів, чоловік відправив смартфон в Google, в надії отримати відшкодування вартості пристрою, і слідом замовив новий мобільний апарат.

Раніше повідомлялося, що фахівці показали в Мережі, як виглядав прототип логічної плати від оригінальної моделі iPhone. Саме на ній інженери Apple тестували роботу цього пристрою в 2006 і 2007 роках. На малюнку можна побачити щось схоже на материнську плату комп’ютера зі спеціальним відсіком, в якому кріпиться екран.

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The Verge повідомив, що деякі компоненти готове пристрій не потрапили. Приміром, за допомогою USB-портів інженери Apple займалися налагодженням процесора і модему бездротового зв’язку і могли перепрограмувати пристрій без використання екрану. При включенні цього прототипу на смартфоні лише з’являється логотип Apple і більше нічого не відбувається. Справа в тому, що для тестування потрібно комп’ютер зі спеціальним софтом.

Раніше повідомлялося, що Apple почне продаж навушників AirPods: названа офіційна дата.

Також Hyser писав, що Apple відмовиться від клавіатури.

Нагадаємо, що Apple потрапила у великий скандал з-за нового iPhone.