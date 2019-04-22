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В Україні розробляють супертехнологичное авто

22.04.2019

Українець розробляє модель нового автомобіля.

Мова йде про машину Project 1, яку розробляє харківський дизайнер Владислава Шаповаленко, передає портал Акценти.

Художник заявляє, що стиль нового автомобіля об’єднав «технологічні і гармонійні нотки розвитку автомобільного дизайну». Машину поставить на конвеєр, а в інтернеті з’явилися фотографії новинки.

Нагадаємо, екстремальне купе Mercedes-AMG Black Series GT з’явиться до середини 2020 року.

Деталі про новий спорткар GT Black Series розкрив журналістам керівник підрозділу Mercedes-AMG Тобіас Моэрс, пише Motor1.

За його словами, ця модель стане найшвидшим автомобілем в історії бренду, не рахуючи дрібносерійного гіперкара One (в основі його силової установки турбомотор V6 1.6 від Формули-1, адаптований до дорожньому використання) і гоночних болідів.

Моэрс особисто брав участь у випробування передсерійних зразків спорткара на гоночній трасі «Нордшляйф» («Північна петля») в Німеччині.

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Суспільство

«Він з’явиться вже незабаром. Буквально минулого тижня я керував ним. Це буде найшвидший автомобіль AMG, якщо не брати в розрахунок модель One. Я маю на увазі не максимальну швидкість, але час проходження кола траси», — пояснив Моэрс.

Він упевнений, що Black Series стане гідним суперником для Porsche 911 GT2 RS, який у специфікації MR є якнайшвидшої в тестах на «Нордшляйфе» машиною для доріг загального користування.

Над екстремальних купе GT Black Series інженери компанії працювали останні кілька років.

Як очікується, новинка отримає як мінімум 630-сильний мотор від GT 63 S 4-Door Coupe. Також буде перероблена аеродинаміка, оновлена підвіска і гальма. Інші характеристики і нововведення поки не розголошуються.

Попередник цієї моделі — Mercedes-Benz SLS AMG Black Series — розганявся з нуля до сотні за 3,6 секунд, а його максимальна швидкість складала 315 км/ч.

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Нове авто стане останньою модифікацією першого покоління Mercedes-AMG GT. Найвірогідніше, його випустять на ринок обмеженим тиражем.

Нагадаємо, раніше Mercedes-Benz презентував довгоочікуваний электрокроссовер.

Як повідомляв Hyser, компанія Kia показала потужний автокар Stinger GTS для любителів дріфту.

Також Hyser писав, що Land Rover випустив ексклюзивний позашляховик на честь 30-річчя.

 

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