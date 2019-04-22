Вчені знайшли альтернативу кави

Вчені назвали альтернативу кави.

Дослідниками було виявлено, що вживання цього напою в помірних кількостях позитивно позначається на здоров’ї, передає портал UkrHealth. Однак якщо ви п’єте більше 3-4 чашок постарайтеся його замінити чимось іншим.

Найпростіше замінити його прохолодною водою. Під час сну організм витрачає багато рідини і вранці кілька зневоднений. Склянку води допоможе організму швидко запустити всі процеси і ви відчуєте себе краще.

Другим корисним способом є цитрусові продукти. Можна з’їсти апельсин, грейпфрут або випити сік. Справа не тільки в тонізуючих дії вітаміну С, але і ефірних маслах, які змушують мозок активізуватися. Тому для бадьорості свіжі фрукти набагато ефективніше, ніж вітамін С у вигляді біодобавки.

Хитромудрим способом обдурити мозок є напій з цикорію. Він має схожий з кави аромат і легко обманює мозок. При цьому даний продукт має безліч корисних речовин.

Нагадаємо, кава впливає на обмін речовин набагато глибше, ніж вважалося раніше.

Згідно з новим дослідженням, кава провокує ряд ланцюгових змін до кількох важливих системах організму. Причому ці зміни можуть мати як позитивний, так і негативний ефект.

«Ми виявили абсолютно нові способи впливу кави на здоров’я людини», — оголосила Мерилін Корнеліс, керівник групи дослідників з Північно-західного університету в Британії.

У поставленому вченими експерименті брали участь 47 осіб. Протягом 1-го місяця вони повністю відмовилися від вживання «напою». У 2-му місяці почали випивати по чотири чашки кави щодня. А потім збільшили дозу ще вдвічі — до восьми чашок в день.

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Все це час у випробуваних брали проби крові і аналізували зміни в біохімічних параметрах.

Виявилося, що кава впливає на рівні 115 метаболітів. 82 з цих речовин були відомі вченим і були пов’язані з 33 метаболічними процесами.

«Збільшення споживання кави за період у два місяці, ймовірно, викликає стрес, який призводить до зменшення метаболітів у цій системі. Можливо, що мова йде про адаптацію організму до звичного рівня стресу», — зазначила Корнеліс.

Вона зазначила, що каву безпосередньо впливає на сон, інтелектуальну діяльність і апетит.

Крім цього вчені виявили, що кава підсилює виведення з організму стероїдних сполук. Як саме це відбувається і що у складі напою виробляє подібний ефект — поки неясно.

Але вчені сподіваються, що їх результати допоможуть пояснити позитивний вплив кави: зокрема, його роль в схудненні і запобігання діабету.

Раніше в цьому році було опубліковано дослідження, в якому говориться, що вживання кави допомагає знизити ризики багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили новий вау-ефект зеленого чаю.

Як повідомляв Hyser, лікарі розповіли про небезпеку чаю з лимоном.

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