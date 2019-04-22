Зеленський дав українцям зворушливе обіцянку, йому хочеться вірити: «Об’єднаємо і захистимо країну»

Кандидат в президенти Володимир Зеленський, який, за даними екзит-полів, перемагає в другому турі виборів, відповів на питання про свої перші кроки на посаді президента.

Про це повідомляє портал «УНІАН«.

«Ми будемо робити все для України — ми її об’єднали. Ми зібрали велику команду, яка буде працювати заради українського народу. Я стану гарантом Конституції. Ми будемо захищати нашу країну. Ми будемо робити все, щоб припинити вогонь на Донбасі. Будемо робити законопроекти, боротися з корупцією», — сказав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів про поїздку по Україні.

«Я хочу побачити кожне місто, кожну область України, поговорити з людьми про їхні проблеми. І ми будемо це вирішувати з моєї чесної демократичної молодою командою», — заявив політик.

Зеленський підкреслив, що «результат серйозний і дуже відповідальний».

«Це результат не тільки моя, а всієї нашої команди. І це результат народу України», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що новий президент України Володимир Зеленський дав першу прес-конференцію після оголошення попередніх даних національного екзит-полу. Журналісти задали майбутньому президенту чимало запитань про те, якими кадрами він збирається комплектувати свою команду. Мова йде про людей, які в майбутньому можуть увійти в кабінет міністрів України. Він додав, що незабаром буде проведена спеціальна прес-конференція, в рамках якої політик познайомить українців зі своєю командою.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Володимир Зеленський висловився з приводу результатів екзит-полів, які нещодавно були оприлюднені. За результатами опитувань Володимир Зеленський переміг на виборах президента України і незабаром стане повноправним керівником країни. Зеленський у своїй промові подякував дружині і батькам за підтримку, а також за їх витримку. Також він подякував своїй команді за роботу. Після цього Володимир Зеленський заявив, що вдячний за роботу усім спостерігачам і членам комісій, яким ще належить порахувати голоси виборців і підтвердити результати виборів.

Також портал «Акценти» писав, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський не став довго чекати і проголосував у другому турі виборів з самого ранку, прибувши на виборчу дільницю до полудня. Головний фаворит передвиборної гонки прибув на дільницю на особистому автомобілі на початку дванадцяту ранку. На ділянці політика-початківця вже чекала юрба українських та іноземних журналістів, які розраховували отримати ексклюзивний коментар.

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