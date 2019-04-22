Злочинець поставив на вуха столицю: копи ганялася за п’яним бандитом по всьому Києву, «план «перехоплення», 2 дюжини патрульних, постріли»

У ніч на 22 квітня на Майдані Незалежності в Києві невідомий чоловік викрав поліцейську машину і збив дівчину-поліцейського.

Про це повідомляє портал «Країна»

Постраждалу забрала машина швидкої допомоги, зараз вона знаходиться в свідомості.

За іншою версією, як стверджують очевидці, дівчину не збили, а побили двоє молодиків, які потім викрали поліцейську машину і зникли в невідомому напрямку.

Geplaatst door Дмитро Кучер op Zondag 21 april 2019

Стало відомо, що викрадену машину помітили в районі Печерська, коли вона їхала на великій швидкості по вулиці Бастіонній у бік Наддніпрянської набережній. Злочинця оточили мінімум 10 поліцейських автомобілів, які вимагають, щоб він здався. Також по гучномовцях перехожим повідомляють, щоб вони не виходили на дорогу.

Geplaatst door Дмитро Кучер op Zondag 21 april 2019

В результаті погоні викрадача затримали у Печерському районі на Залізничному шосе, 6. На місці події знаходиться велика кількість озброєних автоматами поліцейських. Під’їхала швидка допомога.

За словами лікарів, затриманий у стані сильного алкогольного сп’яніння і не постраждав.

Затримали хлопця, який поранив поліцейську і викрав службовий Prius

Geplaatst door Інформатор Київ op Zondag 21 april 2019

Нагадаємо, що в Росії сталася масова аварія. У Санкт-Петербурзі автомобіль на повному ходу вилетів на тротуар, де були пішоходи. Момент аварії потрапив на відеокамери. Очевидці розповіли, що автомобіль перед цим зіткнувся з іншою машиною. Саме удар став причиною трагедії. На даний момент відомо, що в аварії постраждали шестеро людей, один з яких впав у кому. Решта перебувають у лікарнях з травмами різної складності.

Як раніше повідомляв портал «Акценти» поліція повідомляє, що вночі 6 квітня, в селі Піщане Білоцерківського району Київської області сталася смертельна аварія з участю автомобіля Mazda і двох дівчат. Водій Mazda збив дівчат і втік з місця ДТП. Аварія сталася на дорозі, коли дві дівчини поверталися додому. Неповнолітній водій не впорався з водінням автомобіля Mazda і не зміг вчасно загальмувати, в результаті чого обидва пішохода з-за сильного удару померли на місці. Сам же водій залишив машину і втік з місця аварії.

Також портал «Акценти» писав, що на вулиці Української Декабристів, 45 в Києві сталася аварія. 40-річний житель Івано-Франківська за кермом автомобіля «Форд Фокус» збив двох дітей (10 і 6 років). Як стверджує водій та свідки, діти раптово вибігли на дорогу.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram