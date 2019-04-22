Зеленський збирається пересаджати українських політиків: заручився підтримкою сильного союзника, «стара гвардія» в жаху

У ЗМІ говорять про те, що команда Володимира Зеленського веде переговори з Лаурою Кьовеши, яка пересажала половину чиновників Румунії, в тому числі і екс-президента цієї країни.

Про це повідомляє портал «Elise journal»

Стало відомо, що Лаура Кьовеши зараз знаходиться без роботи і вона з великим задоволенням взялася б за боротьбу з корупцією.

Варто звернути увагу, що у Петра Порошенка знають про це і для них це самий страшний сон.

Лаура Кьовеши відома тим, що за пів року поламала корупційні схеми в Румунії і запакувала румунські в’язниці чиновниками всіх мастей.

У тому випадку, якщо Лаура приїде в Україну, чиновники часів Петра Порошенка не зможуть говорити про якісь політичні переслідування.

Кьовеши є фахівцем з світовим ім’ям і її поява в Україні це самий страшний сон для політиків з БПП і Народного Фронту.

Нагадаємо, що кандидат в президенти України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент Франції сам запросив до Парижа шоумена, який претендує на посаду глави української держави. У Макрона пояснили, що мета зустрічі — «нагадати про прихильність Франції в Україну та її готовність бачити Україну, яка рухається вперед». В адміністрації Макрона заявили, що в таких зустрічах немає нічого виняткового, наприклад, президент Франції напередодні парламентських виборів в Ізраїлі зустрічався з тамтешнім опозиційним політиком Яїром Лапідом.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», кандидат у президенти Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко запевнив, що не буде терпіти корупцію і мародерство» і не «здасть Україну Путіну». Також Володимир не буде перешкоджати просуванню України в НАТО і ЄС або «принижувати українську мову». Також Гриценко підкреслив, що Зеленський знову заявив, що ніяких відносин або зобов’язань перед українським олігархом Ігорем Коломойським у його немає.

Також портал «Акценти» писав, що 13 березня актор і актор студії «Квартал 95», а також кандидат у президенти України Володимир Зеленський зустрівся з російським політиком, який зараз живе в Києві, Іллею Пономарьовим. Глава партії «Слуга народу», а також керівник передвиборної кампанії шоумена Іван Баканов заявив, що команда Володимира Зеленського проводила переговори з колишніми послами і дипломатами.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram