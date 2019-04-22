Президент Польщі Дуда першим з європейських політиків привітав Зеленського: «Прошу прийняти»

Польський президент Анджей Дуда привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах 2019 року і запросив його до Польщі.

Про це повідомляє канцелярія польського президента в Twitter.

Стало відомо, що президент Польщі вже провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

«Президент Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», — написано в повідомленні.

Посольство Польщі в Україні у соцмережі заявило, що в розмові з Зеленським Дуда висловив впевненість у стійкості євроатлантичної інтеграції України після виборів.

«Прошу прийняти мої сердечні вітання з нагоди довіри українським народом посаді президента України. Я впевнений, що цей вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти», — написало посольство слова Дуди в соцмережі.

Нагадаємо, що артистка студії «Квартал 95» Олена Кравець вирішила привітати свого друга та колегу Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Олена Кравець написала коментар, в якому підтримала свого начальника і побажала йому успіхів на новому терені. Кравець розповіла, що в майбутньому Зеленського чекають великі труднощі. В кінці своєї публікації Олена Кравець написала хештег «#головний». До запису артистка студії «Квартал 95» Олена Кравець додала фото, на якому видно, що Зеленський значиться у неї в телефонному довіднику під ім’ям Вовка.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розповів про те, що хоче допомогти Володимиру Зеленському, який за результатами екзит-полів виграє на виборах президента України, реалізувати європейське майбутнє українців. Варто звернути увагу, що Расмуссен був радником президента України Петра Порошенка.

Також портал «Акценти» писав, що кандидат у президенти Петро Порошенко після даних екзитполів визнав свою поразку на виборах в президенти України. Крім усього іншого, Порошенко заявив, що «піде з офісу Президента, але не піде з політики» і заявив, що вибори в Україні пройшли демократично і прозоро. Також ще чинний президент заявив, що готовий без будь-яких обмежень витрачати час для введення нового Президента в курс всіх справ у найменших деталях».

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