Зеленський розповів про кандидатів в Генштаб і мову

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що на посаду голови Генштабу є гідні офіцери, але прізвища назве потім.

“З приводу Генштабу. У нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії”, – сказав Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів.

“Ви обов’язково їх побачите. Побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права назвати їх зараз. Тому що це домовленості з генералами. І це дуже серйозна історія”, – сказав Зеленський.

Також Зеленський підтримує прийняття закону про українську мову.

“Дивіться, там є якісь питання … Ні-ні, ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді. Там є якісь питання”, – сказав він.

Зеленський додав, що зобов’язаний захищати українську мову. “Я гарантую захищати українську мову. Я це буду робити”, – зазначив Зеленський.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує “інформаційну війну” для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.