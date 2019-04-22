Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах

Президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою на виборах.

Про це повідомив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

«Президент Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах та український народ з мирними та демократичними виборами. Ми і надалі будемо підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності та протидії агресії Росії», — написав він у Twitter.

До цього лідера президентської гонки привітали з перемогою в другому турі низка світових політиків, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант.

Раніше Зеленського привітали президент Євроради Дональд Туск і посольство США в Україні. А президент Польщі Анджей Дуда окрім привітань запросив Зеленського до Польщі.

Нагадуємо, згідно з результатами Національного екзит-полу, Зеленський набирає 73% голосів, а Порошенко — 25,5%.

Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полів очевидні, тому він залишить пост глави держави. Але з політики йти він не збирається.