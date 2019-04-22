Саакашвілі звернувся до Грицака з приводу зняття заборони на в’їзд в Україну

Колишній голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що вже звернувся до голови СБУ Василя Грицака з приводу зняття з нього заборони на в’їзд в Україну.

За словами Саакашвілі, у нього є квиток на 22 квітня, але для початку з нього повинно бути знято обмеження на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 12 лютого 2018 року в ресторані «Сулугуні» в центрі Києва, після чого був висланий до Польщі на чартерному літаку. Органи влади України пояснили, що це було зроблено в рамках процедури реадмісії, оскільки Саакашвілі, як особа без громадянства, які незаконно перебував в Україні, куди в’їхав у вересні 2017 року з Польщі, що супроводжувалося протистоянням його соратників з прикордонниками та правоохоронцями на кордоні.