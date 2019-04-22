На Майдані Незалежності напали на поліцію

У Києві на Майдані Незалежності в неділю, 21 квітня, двоє п’яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius, повідомляє видання Информатор.

За словами очевидців, двоє хлопців в стані алкогольного сп’яніння почали неадекватно поводитися на Майдані Незалежності поруч зі Стелою. До них підійшли двоє патрульних, між поліцейськими і хлопцями стався конфлікт. Дівчина-поліцейська вирушила до машини, а її напарник відійшов дзвонити по телефону. У цей момент порушники насильно витягли дівчину з машини, завдали їй кілька ударів по голові, сіли в поліцейський Prius і зникли. Перехожі викликали постраждалій “швидку” і спробували надати першу допомогу. Дівчина кілька хвилин перебувала без свідомості.

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Зловмисники врізалися в ще один автомобіль на викраденій машині і пошкодили передню частину авто, коли намагалися втекти з місця події. У місті ввели план Перехоплення. Патрульні влаштували гонитву за викрадачами і затримали їх на Залізничному шосе буквально через 20-30 хвилин після подій на Майдані. Викрадений Prius вже просто не міг їхати, оскільки був повністю розбитий і зі стертими покришками. Одного з хлопців затримали за сто метрів від машини, швидше за все він намагався втекти.

На Майдане 20-летний парень избил девушку-полицейскую и украл служебный Prius: пострадавшую спасают

Gepostet von Информатор Киев am Sonntag, 21. April 2019

У цей момент на Майдан Незалежності прибула карета швидкої допомоги, чотири патрулі і слідчо-оперативна група. Постраждала прийшла до тями, її завантажили в машину “швидкої” і госпіталізували з травмою голови. Співробітники поліції залишилися на місці події для спілкування з очевидцями і з’ясування всіх деталей інциденту. За словами медиків, на щастя, життю дівчини нічого не загрожує. Причини події встановить слідство.

Пізніше стало відомо, що хлопець, який викрав автомобіль, збив дівчину-поліцейську, коли намагався сховатися на службовому краденому авто з місця події.

У прес-службі поліції Києва підтвердили цю інформацію. За їхніми словами, екіпаж патрульних відпрацьовував виклик “хуліганство” в центрі столиці. Прибувши на виклик, патрульні почали розбиратися в ситуації і встановлювати подробиці події. В цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік і сів за кермо службового авто.

“Далі, різко натиснувши на педаль газу, чоловік почав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, і здійснив викрадення службового авто”, – повідомили в поліції.

Через деякий час правоохоронці знайшли і заблокували викрадений службовий автомобіль, зловмисник затриманий.

Патрульну госпіталізували в лікарню. Її стан оцінюється як задовільний. Департаментом патрульної поліції проводиться перевірка.