Принца Гаррі і Меган Маркл мають намір переселити в Африку: що відбувається

Букінгемський палац має намір відправити принца Гаррі і Меган Маркл після народження первістка на нове місце проживання — в Африку.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на джерело, пише Кореспондент.

За словами джерела обговорення знаходяться ще на ранній стадії — стадії планування.

«План полягає в тому, щоб знайти новий спосіб використовувати їх можливості «м’якої сили», швидше за все, у Африці», — розповів співрозмовник газети.

Серед варіантів — Лесото, Ботсвана, Малаві та ПАР. Букінгемський палац обговорить з урядом фінансування перебування та безпеки пари за кордоном.

У палаці хочуть знайти спеціальну роль для Гаррі, оскільки його старший брат Вільям починає готуватися до того, щоб стати королем. Крім того, від’їзд подружжя позбавить їх від конфліктів в королівській родині: ходять чутки, що у Гаррі і Маркл зіпсувалися відносини з Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що первістка Меган Маркл і принца Гаррі очікують обмеження.

Дитина подружжя Сассекских не отримає королівський титул і не буде мати право на звернення «Ваша Величність». При цьому таке рішення прийняла сама пара.

При цьому коли принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон чекали первістка, королева Єлизавета II випустила новий указ, в якому зазначалося: майбутній син Кембриджських буде принцом, оскільки принц Вільям є першим спадкоємцем престолу після свого батька Чарльза.

Таку ж грамоту Єлизавета Друга повинна була видати перед народженням дитини Гаррі і Меган Маркл, але вона цього не зробив. А інсайдери повідомляють, що сама пара відмовиться від свого титулу, так як не є прямими спадкоємцями на престол, а значить, що звання нічого не дають.

Нагадаємо, цінний подарунок своїй дитині Меган Маркл купила задовго до того, як вийшла заміж за принца Гаррі.

Ще в 2015 році в одному з інтерв’ю Вона зізналася, що вже приготувала спадщину для своєї майбутньої доньки.

Дуже дорогу і сентиментальну річ колишня актриса придбала в той час, коли знімалася в серіалі «Форс-Мажори».

«Коли я дізналася, що планується знімати третій сезон серіалу, і вже підібрані костюми, мені тоді здалося це таким важливим подією, що я повністю збанкрутувала і купила двоколірну версію годин Cartier French Tank», — розповіла Вона журналістам.

Озвучені дані екзитполів: хто став президентом України

Головне

«У мене навіть гравірування на звороті «To M. M. M. M. From» (ММ ММ), і я планую подарувати ці години своєї дочки одного разу. Такі речі особливі і з ними є своя особлива зв’язок», — пояснила вона.

Меган також пообіцяла неодмінно прочитати своїм майбутнім дітям книгу Шела Сілверстайна «Щедре дерево» — притчу про любов і самопожертву.

Легендарні прямокутні годинник-браслет Cartier Tank були створені Луї Картьє в Парижі в 1917 році.

З тих пір деталі «танків» неодноразово змінювалися, але їх революційна схема і слава залишалися незмінними.

Енді Уорхол писав: «Я ношу Tank не для того, щоб дізнаватися час, — до речі, я їх і не заводжу, — а тому, що це годинник, які треба носити»

Дитина Меган і Гаррі повинен з’явитися на світло в кінці квітня. Звичайно ж, Меган і Гаррі хочуть для своєї майбутньої дитини всього найкращого. За два місяці до весілля молода пара здійснили поїздку у науковий парк нового покоління при кампусі Белфасті в Північній Ірландії.

Там майбутніх подружжя познайомили з діяльністю компанії Schnuggle, яка виробляє гіпоалергенні товари для дітей. «Впевнена, що одного разу нам все це знадобиться», — сказала тоді Меган.

Первісток герцогів Сассекских має з’явитися на світ вже найближчим часом. Це головна подія весни у Великобританії, якого з нетерпінням чекає вся країна.

Поки їх королівські високості вирішили не розголошувати будь-які деталі та плани, що стосуються пологів. Проте, за відомостями журналістів, Меган Маркл хоче, щоб її дитина народилася природним способом, без втручання лікарів і прийняття знеболюючих.

Нагадаємо, якісь подробиці про пологи Меган Маркл відомі пресі.

Як повідомляв Hyser, Меган Маркл шукає няню-чоловіка для дитини.

Також Hyser писав, що Меган і принц Гаррі встановили світовий рекорд в Instagram.