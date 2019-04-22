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Трамп пообіцяв Зеленському продовжувати відстоювати територіальну цілісність України, — Волкер

22.04.2019

Президент США Дональд Трамп привітав по телефону з перемогою на виборах Володимира Зеленського, а також весь український народ з чесними і демократичними виборами.

«Ми будемо і надалі підтримувати зусилля з відновлення територіальної цілісності України і протидії агресії Росії», — йдеться в повідомленні.

Зеленського вже встигли привітати посольство США в Україні, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, генсек НАТО Йенс Столтенберг і президент Польщі Анджей Дуда.

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