Боротися з Росією: з’явилися деталі розмови Зеленського та Трампа

Спеціальний представник американського Держдепу Курт Волкер прокоментував дзвінок лідера США Дональда Трампа Володимиру Зеленському, який за результатами екзит-полів перемагає на виборах президента України.

На своїй сторінці у Twitter Волкер зазначив, що американський глава подзвонив привітати Зеленського з перемогою на виборах.

Трамп також привітав український народ з мирними і демократичними виборами в країні.

«Ми будемо і надалі підтримувати зусилля з відновлення територіальної цілісності [України] і протидії агресії», – написав Волкер.

«Ми дякуємо петру Порошенку за його мужність керувати Україною надзвичайно важкий час і за його прихильність демократичним інститутам, а також за прийняття волі українського народу», – додав він.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 квітня 2019 р.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 квітня 2019 р.