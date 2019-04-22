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Трюдо звернувся до Зеленському: з нетерпінням чекаю спільної роботи з вами

22.04.2019

Глава канадського уряду Джастін Трюдо привітав з перемогою у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського.

Заяву відповідного змісту розміщено на офіційній Twitter-сторінці політика.

«Вітаємо Володимира Зеленського з підсумками президентських виборів в Україні. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами, щоб продовжити зміцнювати зв’язки між Канадою та Україною і створювати більше можливостей для людей в наших країнах», — зазначив Трюдо. Крім того, він висловив подяку громадянам Канади, виступили спостерігачами на виборах, акцентувавши увагу на важливості їхньої роботи для підтримки української демократії.

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