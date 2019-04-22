22 квітня, Великий понеділок: що можна і не можна робити, традиції і правила

22 квітня православні віруючі відзначають Великий понеділок. Саме в цей день люди починають готуватися до святкування важливого християнського свята – Великодня. У цей час діє безліч правил і заборон.
У Великий понеділок стартує знаменитий Страсний тиждень, також відомий як Страсна седмиця. У кожен з цих семи днів прийнято згадувати останні дні Христа на Землі. Мова також йде про його страждання і подальше розп’яття на хресті. В кінці Страсного тижня завершується Великий піст, який віруючі повинні були дотримуватися 48 днів.
Що можна робити
Потрібно відвідати церкву;
Варто зайнятися читанням Біблії;
Можна починати приготування до Великодня;
Дозволяється і навіть рекомендується наводити порядок, займатися прибиранням, викидати непотрібні речі;
Варто полагодити те, що зламалося;
Перебрати і розсортувати шафи.
Чого не можна робити
Весь тиждень не можна розважатися і веселитися;
Заборонено сваритися і згадувати будь-які образи;
Не можна відвідувати розважальні заходи;
Варто обмежити перегляд телевізора і використання інтернету;
Не можна порушувати Великий піст.
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