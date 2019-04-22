22 квітня, Великий понеділок: що можна і не можна робити, традиції і правила

22 квітня православні віруючі відзначають Великий понеділок. Саме в цей день люди починають готуватися до святкування важливого християнського свята – Великодня. У цей час діє безліч правил і заборон.

У Великий понеділок стартує знаменитий Страсний тиждень, також відомий як Страсна седмиця. У кожен з цих семи днів прийнято згадувати останні дні Христа на Землі. Мова також йде про його страждання і подальше розп’яття на хресті. В кінці Страсного тижня завершується Великий піст, який віруючі повинні були дотримуватися 48 днів.

Що можна робити

Потрібно відвідати церкву;

Варто зайнятися читанням Біблії;

Можна починати приготування до Великодня;

Дозволяється і навіть рекомендується наводити порядок, займатися прибиранням, викидати непотрібні речі;

Варто полагодити те, що зламалося;

Перебрати і розсортувати шафи.

Чого не можна робити

Весь тиждень не можна розважатися і веселитися;

Заборонено сваритися і згадувати будь-які образи;

Не можна відвідувати розважальні заходи;

Варто обмежити перегляд телевізора і використання інтернету;

Не можна порушувати Великий піст.

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