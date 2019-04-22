ЦВК опрацювала 90.83% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 90.83% електронних протоколів другого туру виборів Президента України.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами лідирує Володимир Зеленський, за якого свої голоси віддали 73.17% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 24.50% виборців.

Зеленський перемагає в усіх областях України, крім Львівської, де Порошенко набирає 63.09%.

Водночас 2,32% виборчих бюлетенів визнано недійсними.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

За даними Національного екзит-полу, лідером президентських перегонів є Володимир Зеленський, який набирає 73% голосів, у Петра Порошенка – 25,5%.

Явка виборців становила 62,07%.