Повінь – зміна системи

Menu
Close

В аеропорті Одеси затримали міжнародного наркоторговця

22.04.2019

Напередодні прикордонники Одеського загону затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за контрабанду наркотиків. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужбі України, передає УНН.

“Під час оформлення пасажирів авіарейсу, який прибув з Туреччини до Одеси, на одного з пасажирів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловіка прикордонники одразу ж затримали та повідомили співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Києві”, – йдеться у повідомленні.

В Укрбюро Інтерполу підтвердили, що 55-річного громадянина Туреччини розшукують правоохоронні органи Норвегії для притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотичних речовин.

Наразі іноземця передано представникам Національної поліції.

Читайте також:   У Києві побили скандального блогера з Донецька
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *