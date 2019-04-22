В аеропорті Одеси затримали міжнародного наркоторговця

Напередодні прикордонники Одеського загону затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за контрабанду наркотиків. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужбі України

“Під час оформлення пасажирів авіарейсу, який прибув з Туреччини до Одеси, на одного з пасажирів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловіка прикордонники одразу ж затримали та повідомили співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Києві”, – йдеться у повідомленні.

В Укрбюро Інтерполу підтвердили, що 55-річного громадянина Туреччини розшукують правоохоронні органи Норвегії для притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду наркотичних речовин.

Наразі іноземця передано представникам Національної поліції.