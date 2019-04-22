Побиття поліцейського і угон «пріуса» в центрі Києва: з’явилися подробиці

У неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п’яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.

В місті ввели план «Перехоплення». Протягом 30 хвилин порушника затримали на Залізничному шосе. Пригода сталась близько 23:50.

Про це Інформатор дізнався на місці подій.

За словами очевидців, двоє хлопців у стані алкогольного сп’яніння почали неадекватно себе вести на Майдані Незалежності поруч зі стелою. До них підійшли двоє патрульних, між поліцейськими і хлопцями виник конфлікт. Дівчина-поліцейський попрямувала до машини, а її напарник відійшов дзвонити по телефону. У цей момент порушники насильно витягли дівчину з машини, нанесли їй декілька ударів по голові, сіли в поліцейський Prius і зникли в невідомому напрямку. Перехожі постраждалої викликали «швидку» і спробували надати першу допомогу. Дівчина кілька хвилин перебувала без свідомості.

Зловмисники врізалися в ще один автомобіль на викраденій машині і пошкодили передню частину авто, коли намагалися втекти з місця події. В місті ввели план «Перехоплення». Патрульні влаштували погоню за викрадачами і затримали їх на Залізничному шосе буквально через 20-30 хвилин після того, що сталося на Майдані. Викрадений Prius вже просто не міг їхати, так як був повністю розбитий і зі стертими покришками. Одного з хлопців затримали в ста метрах від машини, швидше за все він намагався втекти.

У цей момент на Майдан Незалежності прибула карета швидкої допомоги, чотири патруля та слідчо-оперативна група. Потерпіла прийшла до тями, її завантажили в машину «швидкої» госпіталізували з травмою голови. Співробітники поліції залишилися на місці події, для спілкування з очевидцями та з’ясування всіх деталей інциденту. За словами медиків, на щастя, життю дівчини нічого не загрожує. Причини інциденту встановить слідство.