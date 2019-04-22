У Києві на Бессарабці двоє п’яних хлопців не поділили дівчат і влаштували криваву бійку

У понеділок, 22 квітня, в центрі Києва сталася бійка між двома хлопцями. На Бессарабській площі один з хлопців підійшов до двом дівчатам познайомитися, у цей момент до них приєдналася ще одна компанія незнайомих людей.

У двох нетверезих хлопців стався конфлікт, вони не поділили представниць прекрасної статі, які ніякого відношення до вищезгаданих осіб не мали.

Інцидент стався близько 03:30. Про це Інформатор дізнався на місці подій.

За словами очевидців, в конфлікті взяли участь три сторони: дві дівчини, двоє хлопців і ще одна група хлопців і дівчат. Учасники інциденту нібито хотіли «підчепити» незнайомих дівчат і, як не дивно, вирішили це зробити одночасно. Саме з цієї причини між хлопцями сталася бійка. Двоє з обох компаній вирішили розібратися з кулаками. Один налетів на іншого і став бити по обличчю та голові. Вони впали на землю і продовжили бити один одного, катаючись по асфальту.

Друзі агресивних молодиків спробували їх розборонити, в кінцевому підсумку хлопці втомились і продовжили суперечку словесно. Одному з них розсікли брову, все обличчя було в крові. Співробітники Інформатора, помітивши те, що трапилося, викликали на місце події «швидку» і поліцію, спробували втихомирити сторони конфлікту, але, на жаль, у відповідь почули лише погрози і образи. Постраждалого госпіталізували з розсічення брови, медики повідомили, що доведеться зашивати рану.