На Донбасі бойовики потрапили під вогонь у відповідь ВСУ і понесли втрати

За минулу добу, 21 квітня, проросійські бойовики два рази обстріляли позиції ВСУ на Донбасі.

“21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових, автоматичної стрілецької та снайперської зброї у Катериновки. Крім того, ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші позиції у Станиці Луганській.

“В результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділу Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 21 квітня один окупант був знищений, ще троє загарбників – поранені”, – розповіли в ООС.