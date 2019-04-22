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«Ми б*дло, ми сс*куни!»: у Зеленського образилися на різкість журналістів

22.04.2019

Ведучий прес-конференції кандидата в президенти Володимира Зеленського, його друг і колега по «Кварталу 95» Олександр Пікалов поскаржився на те, що в суспільстві їх сприймають як «бидло», а деякі журналісти і політологи дозволяють собі публічні образи.

Зокрема, особливу увагу він приділив журналістам. На запитання, чому представники «Прямого» задавали питання останніми, Пікалов сказав: «Що б не говорили, що ми боїмося, що ми ссыкуны, і боїмося незручних питань. Це було правильне рішення, я взяв його на себе. Смішно, коли дівчина з «Прямого» сказала, що уважніше до нас відноситься. Куди вже уважніше? Після наркоманів і всього бруду, що вони лілі».

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