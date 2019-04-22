“Шанси на покращення взаємодії все ж є”, – прем’єр Росії прокоментував перемогу Зеленського

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, “є шанси на покращення взаємодії” між країнами.

Безсумнівно Зеленський дотримуватиметься своєї передвиборчої риторики щодо Росії – “повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення”, заявив він у Facebook.

“Не маю ніяких ілюзій щодо цього. Водночас шанси на покращення взаємодії з нашою країною все ж є”, – написав прем’єр.

Він побажав Зеленському розсудливості та “розуміння глибинної цінності відносин народів країн (України та Росії – ред.), які повинні бути вище за політичну кон’юнктуру”.

Також, президент-утікач Віктор Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.

Раніше, лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському “удачі в єднанні народів України і Росії”.

Також, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.

Нагадуємо, що за даними “Національного екзит-полу”, за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка – 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

Дмитро Медведєв. Фото: AFP