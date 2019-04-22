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Волкер рассказал, зачем на самом деле Трамп звонил Зеленскому

22.04.2019

Президент США Дональд Трамп позвонил шоумену Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Украины, рассказал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Корреспондент.

“Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах”, – написал он.

Волкер также назвал голосование мирным и демократичным. “Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии”, – добавил спецпредставитель США.

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