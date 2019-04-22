Кожен третій українець проігнорував другий тур президентських виборів

Проголосувати у другому турі виборів Президента України не прийшли понад 11 млн виборців.

Кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб, свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Водночас кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 085 осіб.

Таким чином, 11 млн 243 тис. 373 виборців не взяли участі у голосуванні.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня проводилося повторне голосування на чергових виборах Президента України.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

За даними Національного екзит-полу станом на 20.00, лідером президентських перегонів є Володимир Зеленський, який набирає 73% голосів, у Петра Порошенка – 25,5%.

Явка виборців, за даними ЦВК, становила 62,07%.

Нагадуємо, що за даними “Національного екзит-полу”, за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка – 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

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