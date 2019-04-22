Google поздравил с всемирным днем Земли, подарив новый дудл (ВИДЕО)

Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Земли.

Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам планеты, передает Zrada.today

В день 22 апреля практически во всех странах мира можно услышать Колокол Мира, который невольно должен призвать каждого человека ощутить всепланетную общность и невольно стать причиной того, чтобы человек задумался о сохранении красоты нашего общего дома.

На этот раз Google представил сразу пять позитивных дудлов, которые посвящены пяти основным экосистемам Земли. Софи Диао, которая занимается созданием этих уникальных картинок, показала арктическую тундру, лиственный лес, саванну, пустыню и океан.