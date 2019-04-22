У Києві жінка впала на рейки в метро і зупинила рух поїздів

Вранці в понеділок, 22 квітня, сталася надзвичайна подія на червоній гілці столичної підземки. На станції “Арсенальна” жінка опинилася на рейках. Про це розповіли в прес-службі столичного метрополітену.

“Як жінка опинилася на рейках станції, з’ясовує поліція. Можливо, її хтось штовхнув або їй стало погано і вона впала. На щастя, жінка не отримала пошкоджень. Зупинка руху поїздів склала дві хвилини з 9:35 до 9:37”, – розповіли в метрополітені.

Втім, навіть такої зупинки в русі поїздів вистачило для того, щоб на інших станціях на червоній гілці виникло скупчення на перонах величезної кількості пасажирів. Наприклад, на станції “Театральна”, щоб втиснутися в переповнений вагон, довелося пропустити п’ять поїздів

Раніше повідомлялося, що в кінці березня на станції метро “Театральна” столичної підземки сталася надзвичайна подія – жінка впала на ескалаторі.