Сліпий японець на яхті перетнув Тихий океан

Подорож було безупинним, японець на своїй яхті подолав 14 тисяч км, провівши в морі майже два місяці. “Я не здався, і моя мрія збулася. Я найщасливіша людина на Землі”, — сказав Міцухіро Івамото.

Mitsuhiro Iwamoto: 1er navigateur aveugle à traverser le Pacifique https://t.co/bFZdPxRvwD @arnaud_thurudev pic.twitter.com/79kNmvqUKe

— L important (@Limportant_fr) 20 квітня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Міцухіро Івамото стартував з Сан-Дієго 24 лютого. Його супроводжував помічник і провідник Даг Сміт. Івамото керував вітрильником, а Сміт виконував роль штурмана, інформуючи його про навколишнє обстановці.

12-метрова яхта Dream Weaver прибула в кінцевий пункт — в порт Івакі (префектура Фукусіма) — в суботу, 20 квітня.

«Навколо Світу. Україна» писав про першу людину, що перетнула Атлантичний океан на дошці для серфінгу.

За матеріалами Delfi.ee

Читайте також:

Безпілотний корабель вперше перетнув Атлантичний океан

Американець став першою людиною, яка поодинці перетнув Антарктиду

Вперше в історії людина вплав перетнув Балтійське море