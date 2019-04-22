Сліпий японець на яхті перетнув Тихий океан

Подорож було безупинним, японець на своїй яхті подолав 14 тисяч км, провівши в морі майже два місяці. “Я не здався, і моя мрія збулася. Я найщасливіша людина на Землі”, — сказав Міцухіро Івамото.
Mitsuhiro Iwamoto: 1er navigateur aveugle à traverser le Pacifique https://t.co/bFZdPxRvwD @arnaud_thurudev pic.twitter.com/79kNmvqUKe
— L important (@Limportant_fr) 20 квітня 2019 р.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Міцухіро Івамото стартував з Сан-Дієго 24 лютого. Його супроводжував помічник і провідник Даг Сміт. Івамото керував вітрильником, а Сміт виконував роль штурмана, інформуючи його про навколишнє обстановці.
12-метрова яхта Dream Weaver прибула в кінцевий пункт — в порт Івакі (префектура Фукусіма) — в суботу, 20 квітня.
«Навколо Світу. Україна» писав про першу людину, що перетнула Атлантичний океан на дошці для серфінгу.
За матеріалами Delfi.ee
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