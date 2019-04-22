Вчені розшифрували мова амазонських річкових дельфінів

Вчені з Університету Вермонта виявили, що у амазонських річкових дельфінів (амазонських іній або боуто) є особливий мову, як і в океанських побратимів. Біологи записали мова боуто біля берегів Бразилії з допомогою підводних мікрофонів.

Вони виділили 237 різних типів звуків. Найбільш поширеним були короткий, двочастинний поклик, які видавали малюки-дельфіни, наближаючись до матерів. У лексиконі амазонських іній були помічені і довгі сигнали, і свист, подібний до того, що видають океанські дельфіни.

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Боуто видавали сигнали в середньому діапазоні між низькочастотними звуками китів і високочастотними клацаннями морських дельфінів.

«Ми виявили, що вони активно спілкуються, і їх «словниковий запас» набагато багатше, ніж думали раніше, — говорить біолог Лора Мей Колладо з Університету Вермонта. — Їх репертуар дуже різноманітний».

При цьому вчені вважають, що почули не всі звуки, оскільки запис велася протягом 20 годин.

На відміну від морських дельфінів, які використовують довгий свист для спілкування, боуто використовували його, щоб попередити і витримати дистанцію.

«У річковій середовищі — безліч перешкод, зарості водоростей, затоплені дерева. Тому мова амазонських дельфінів могла еволюціонувати, щоб уникнути непотрібного луни і покращити спілкування малюків з матір’ю».

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені стверджують, що у дельфінів є сленг.

За матеріалами Daily Mail

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