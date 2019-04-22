У Миколаєві, на перехресті Ford збив пішохода: утворився затор

Вранці в понеділок, 22 квітня, на перетині проспекту Миру та вул. в Південній Миколаєві автомобіль Ford Kuga збив пішохода.

Автомобіль рухався по проспекту в бік площі Перемоги. На перетині з вул. Південної водій почав повертати направо, в сторону проспекту Богоявленського і збив чоловіка, який переходив вул. Південну по пішохідному переходу.

За словами водія «Форда», пішохід йшов, не дивлячись по сторонах і врізався у передні двері авто. Водій припустила, що пішохода засліпило сонце.

До місця події потерпілого забрала «швидка»: у нього травма ноги.

Через аварію рух по вул. Південної зі сторони проспекту Богоявленського утруднено. На місці працює патрульна поліція.