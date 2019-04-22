Лукашенко привітав Зеленського і нагадав про братні зв’язки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

“Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братні зв’язки білорусів і українців”, – сказав він.

“Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом”, – цитує агентство привітання.

Повідомляється, що Лукашенко висловив переконання, що спільні зусилля дозволять зберегти на довгий час і поглибити позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Зеленського в якості керівника держави буде сприяти процвітанню України, встановленню миру і громадянської злагоди.