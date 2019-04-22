Глава Львовской ОГА Синютка уходит с должности из-за победы Зеленского

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с должности из-за победы на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает местное издание “Варіанти”.

О своем решении Синютка сообщил сегодня на аппаратном совещании.

“Я покидаю пост председателя, но останусь со Львовской областью и Львовом, я остаюсь с нашими людьми. Сейчас главное – не потерять страну, и я на 100% уверен, что все еще будет Украина”, – заявил глава ОГА.

Издание пишет, что 12 апреля Синютка заявил, что уйдет с должности в случае, если действующий президент Украины Петр Порошенко проиграет выборы.

Глава Львовской ОГА отметил, что после отставки останется в политике.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно данным обработки ЦИК более 95% электронных протоколов, Зеленский набирает 73,16% голосов, баллотирующийся на второй срок действующий глава государства Петр Порошенко – 24,5%. Явка избирателей во втором туре выборов составила 61,37%.

Львовская область стала единственной, где Порошенко набрал большинство голосов избирателей – после обработки 97,24% электронных протоколов за действующего президента там проголосовали 62,82% избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Источник: Гордон