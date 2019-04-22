ЄС також пообіцяв Зеленському міцну підтримку

Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та президент Єврорадди Дональд Туск привітали із перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського, заявивши, що він може розраховувати на міцну підтримку Євросоюзом України на шляху реформ та в боротьбі за свою цілісність.

У понеділок вранці Жан-Клод Юнкер опублікував у своєму Twitter спільного із Туском листа, в якому привітав Зеленського та зазначив, що народ України продемонстрував сильну прихильність до демократії і верховенства права протягом усього виборчого процесу.

“Як президент України, ви можете розраховувати на міцну підтримку України на шляху реформ з боку Європейського союзу, включаючи зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією, підтримку макроекономічної стабільності та проведення істотних реформ в енергетичному секторі”, – зазначається у листі, повідомляє “Європейська правда”.

ЄС твердо переконаний, що подальше впровадження Угоди про асоціації з ЄС, включно із Глибокою та всеохопною зоною вільної торгівлі, можуть стати ключовим інструментом для реформування України.

“Ви також можете розраховувати на подальшу і стійку підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України”, – йдеться у листі.

Юнкер та Туск додали, що ЄС щиро бажає новообраному президенту України успішного терміну, та очікує зустрічі, призначеної на “якомого швидше взаємно погоджену дату”.

Нагадуємо, що за даними “Національного екзит-полу”, за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка – 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

Фото AFP