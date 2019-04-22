Руководитель «Рейтинга»: Порошенко получил голоса Кошулинского, частично Гриценко 

Во втором туре президентских выборов кандидат Петр Порошенко получил голоса из электората свободовца Руслана Кошулинского и частично из электората лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, которые не вышли во второй тур.

Такое мнение Громадскому выразил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

«От кого получил свои дополнительные проценты Порошенко? Однозначно из электората Кошулинского, частично из электората Гриценко, вот и все. Далее очень фоново можно говорить, что к Петру Порошенко пришли еще избиратели разных кандидатов первого тура, но очень-очень небольшими долями», — сказал он.

«Подавляющее большинство всех избирателей (голосовавших за других кандидатов в первом туре — ред.), присоединились к Владимиру Зеленскому», — добавил Антипович.

Причиной такого выбора социолог называет 73% украинцев, которые хотели кардинальных изменений накануне первого тура, — «если мы хотим кардинальных изменений мы готовы кардинально менять власть».

«Выиграло желание изменить, даже с неизвестностью, что будет дальше», — отметил руководитель «Рейтинга».

Источник: Громадське