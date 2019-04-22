Нацбанк отримав 1,15 млрд грн від продажу активів збанкрутілих банків

Протягом січня-березня 2019 року Національний банк України отримав 1,15 мільярда гривень від продажу активів збанкрутілих банків. Ці кошти пішли на погашення заборгованості цих банків за кредитами, виданими НБУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Зазначається, що більшість коштів отримали від продажу майнових прав, кредитів, які ці банки видавали своїм клієнтам перед банкрутством. Від продажу цих кредитів НБУ отримав понад 1 мільярд гривень.

«У 1 кварталі 2019 року в повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «КБ Даніель» та ПАТ «Автокразбанк», що були передані ними у заставу НБУ. Загалом від реалізації цих активів Національний банк отримав 27,2 млн грн», — повідомили у НБУ.

Раніше повідомлялось, що правоохоронні органи Австрії та Ліхтенштейну розслідують відмивання грошей власниками українських збанкрутілих банків. Водночас у Нацбанку повідомляли, що до кінця 2019 року в Україні має стати ще на 1 банк менше.

Раніше повідомлялось, що НБУ вимагає в судах у збанкрутілих банків 25 млрд грн.

У Фонді гарантування вкладів повідомляли, що напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» вивели 2,3 мільярда гривень. Також з банку «ВТБ» вивели нерухомості на 105 мільйонів гривень.