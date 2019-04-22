Не встигає: в штабі Зеленського заявили, що не планують розпуск Ради

Речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що зараз питання розпуску Верховної Ради не повинно обговорюватися.

За його словами, позиція Зеленського щодо розпуску ВР буде в рамках чинного законодавства України, повідомляє Укрінформ.

“На сьогоднішній день говорити про розпуск Верховної Ради не уявляється можливим. На сьогодні, це питання не до нас і воно не повинно обговорюватися”, – сказав Разумков.

За його словами, зараз команда Зеленського напрацьовує низку законопроектів, щоб подати їх до Верховної Ради, щоб парламент міг обробити їх ще до кінця своєї каденції.

Раніше сам Зеленський заявив, що в разі обрання президентом хотів би розпустити Верховну Раду, але не встигне цього зробити.

У свою чергу спікер українського парламенту Андрій Парубій підкреслив, що для розпуску ВР немає юридичних підстав.

Фото REUTERS / Valentyn Ogirenko