Правда про радянське хамство

Так, друзі — сьогодні буде цікавий пост з розповіддю про радянське хамство. У таборі любителів СРСР ця країна вважається мало не еталоном відносин між людьми — фанати совка час від часу виступають в коментарях до моїх постів з розповідями про “чемних і вихованих радянських людей, не рівня нинішнім” — але справжній стан речей знаходиться досить далеко від цих вигадок.

Для початку трохи про те, звідки взялося саме радянське побутове хамство. Практично всі роки свого існування СРСР був країною з дуже бідним населенням, а соціальні блага в цій державі “розподілялися” зверху — ось це два головних чинники та причини таких відносин між людьми. Перший фактор — бідність — постійно породжувало конфліктні ситуації в боротьбі за той чи інший ресурс (від ковбаси до автомобілів), а другий чинник — система державного розподілу — вдягався ці конфлікти у досить своєрідну форму, характерну тільки для радянського ладу — все було у викривленому уявленні людей, звідки в суспільстві беруться ті чи інші блага.

В принципі, з точки зору глобальної економіки СРСР не так вже сильно відрізнявся від капіталістичних країн — в країні працювали підприємства, які виробляли продукцію або послуги, а працівники відраховували частину своєї зарплати у вигляді податків в бюджет — але диявол, як відомо, криється в деталях. Чисто радянський нюанс полягав у тому, що в країні не існувало приватної власності, а податки, як і загальний ВВП країни вважався як би “державним” — і все, що будувалося і створювалося на ці гроші, вважалося чимось начебто “державної милості”. Побудували вам квартиру? — Скажи спасибі державі! Привезли в магазин свіжу рибу? — Держава піклується про нас! Про те, що все це робилося на гроші тих самих робітників і селян, говорити було не прийнято, “створено на державні кошти”, і все тут.

Це хибне уявлення було повсюдним, і профильтровывалось “зверху вниз” у всі сфери радянського життя, що звичайно не могло не породжувати конфлікти на побутовому рівні.

Отже, під катом — розповідь про те, де і як саме вам могли нахамити в СРСР. Обов’язково заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Мабуть, класика жанру, запам’яталася багатьом по позднесоветским років. Продавці постійно лаялися з покупцями, намагаючись впарити неліквід начебто поганих помідорів (“а гнилі хто буде брати, Пушкін?”), а покупці гризлися між собою за місце <s>під сонцем</s> у черзі (“вас тут не стояло!”). Ввічливість у сфері радянської торгівлі була непотрібним рудиментом, так як всередині цієї сфери не існувало конкуренції (всі магазини були державними), і продавцям не потрібно було боротися за покупця — покупці все одно підуть у єдиний на районі овочевий, щоб купити підгнилий цибулю або капусту, інших варіантів у них немає.

Дуже добре пам’ятаю, як змінилася ситуація з появою перших комерційних магазинів — там відношення до покупцям було зовсім іншим, так як продавці були в них кровно зацікавлені. Та й самі покупці не сварилися між собою — в комерційних магазинах не бувало дефіциту і черг, всього було вдосталь.

Думаю, багато читачі ще пам’ятають епічні скандали і навіть бійки в радянських трамваях і автобусах. Виникали вони найчастіше все з тієї ж причини — боротьбі за ресурс, в даному випадку вільне місце, плюс нерідко виникали “класові розборки”. Приватного автотранспорту в СРСР було дуже мало, і громадянам доводилося добиратися на роботу майже виключно в громадському транспорті, який був постійно перевантажений (принаймні, в Мінську було саме так). У трамваях возили повні сумки продуктів, якісь дошки і каністри, ящики з розсадою, коробки з-під взуття з чирикающими курчатами всередині — місця постійно не вистачало, з-за чого виникали скандали і чвари, іноді доходили до бійок.

Крім цього, часто початкова і кінцева точка маршруту трамвая чи автобуса з’єднували який-небудь завод зі спальним районом, і на цих маршрутах (особливо в п’ятницю ввечері) їздив вельми специфічний контингент громадян, стороннім там краще не з’являтися.

Вже після розпаду СРСР багато громадяни змогли купити собі особисті автомобілі, маршрути громадського транспорту стали оптимізуватися і розвантажуватися, таксі перестало бути розкішшю, і як результат — число конфліктів у суспільному транспорті значно зменшилася.

А також в інших медичних установах, начебто лікарень. Тут діяло те ж правило, що і в радянській торгівлі — “куди ти дінешся, все одно до нас прийдеш!”. В СРСР не існувало приватних медичних центрів, по суті не було взагалі ніякої альтернативні державній медицині, і часто для отримання якої-небудь незначної медичної довідки людям доводилося принижуватися і вислуховувати негативні тиради просто тому, що а) у районній врачихи поганий настрій, б) у неї сьогодні було 50 відвідувачів, а ви 51-й і вона вже втомилася, в) ви їй просто чомусь не сподобалися і р) “ходять тут за всякою нісенітницею, замість того щоб сидіти вдома!”.

Як і у працівників інших галузей радянської економіки, у лікарів не було відчуття, що вони живуть за рахунок тих самих прийшли до них на прийом робітників Петрова і Сидорова, у яких зарплати вирахували податки на медицину, і ставлення було відповідним — “зарплату мені платить держава, а ви (Петров і Сидоров) маєте “безкоштовну медицину” і що тут ще вимагаєте!”

У пострадянські часи почали з’являтися приватні медичні центри, де пряма оплата тих чи інших медичних послуг зробила свою добру справу — лікарі та інший персонал стали ввічливими і уважними.

Хамство і погане ставлення в органах влади.

Номінально в СРСР вважалося, що в країні функціонує народна влада, яка нібито захищає інтереси трудящих. Насправді складно уявити собі більш далеку від народу владу, ніж органи влади часів СРСР — у країні існувала лише одна партія і де-факто не існувало ніяких виборів, “вибори” в органи місцевої влади полягали лише в тому, щоб вибрати між комуністом Івановим, комсомольцем Петровим і (зрідка) безпартійним Сидоровим. Крім того, на більшість керівних посад люди взагалі призначалися — і зрозуміло, більше намагалися догодити вищестоящому начальству, ніж простим людям.

На практиці це виливалося в бюрократичну тяганину навіть самим дрібним питань, так і нахамити простому відвідувачеві було в порядку речей — по суті, органи влади ніяк не звітували перед народом за свою діяльність, і несли відповідальність тільки перед начальством. У пресі часів Перебудови почали з’являтися десятки, якщо не сотні викривальних і викривальних статей, спрямованих проти місцевої влади — це прорвався той нарив, який до цього дивився десятиліттями.

З розпадом СРСР ті колишні радянські республіки, що стали рухатися в бік цивілізації, зробили у себе в країнах чесні вибори, і обрані народом влади ведуть себе зовсім інакше.

Конфлікти з радянською міліцією.

Зараз у це важко повірити, але нарватися на хамське ставлення з боку радянської міліції ви могли лише за свій зовнішній вигляд — в певні періоди радянської історії невідповідним зовнішнім виглядом”могли бути визнані джинси, довгі волосся, сережка у вусі або просто загальний вигляд “стиляги і нетрудового елементу”. За це у вас могли запитати документи і, наприклад, зажадати зняти сережку. У разі відмови конфлікт міг закінчитися відбуванням 15-ти діб за статтею про дрібне хуліганство.

Не буду говорити, що цим займалися всі міліціонери (там вистачало цілком гідних людей), але я чув про випадки, коли менти насолоджувалися своєю владою в таких випадках — просто підходячи до людини і чіпляючись до його зовнішнього вигляду. Частково це відбувалося все з тієї ж причини — міліція в буквальному сенсі не розуміла, що живе на кошти тих самих громадян, а отримувала гроші нібито “від держави”, і це ж “держава” і охороняла.

Ближче до кінця СРСР міліція стала трохи змінюватися, до зовнішнього вигляду громадян перестали чіплятися, і почасти саме це породило яскраве і строкате візуальну культуру 1980-х років — з їх химерної форми зачісками, макіяжем і одягом)

Сусідські конфлікти.

В принципі, скандали з сусідами не так вже й рідкісні і в наші дні, але в радянський час вони мали досить специфічне забарвлення — по-перше, існувало безліч комунальних квартир, де в умовах обмеженого простору, обмежених ресурсів і обмеженою приватності були вимушені існувати безліч людей — що зрозуміло, не могло не породжувати конфлікти.

По-друге, не існувало ринку нерухомості, квартири розподілялися згори”, з-за чого було розмазане саме поняття соціальних шарів, і часто інтелігенція була змушена жити на одному майданчику з кримінальними злочинцями-рецидивістами. Все це породжувало конфлікти, яких просто не існує в інших країнах — там різні прошарки населення з різними поглядами на життя живуть, як правило, відокремлено і гармонійно.

Ось такий огляд у мене сьогодні вийшов, ніби нічого не упустив.

А ви пам’ятаєте якісь побутові конфліктні ситуації з часів СРСР?

Розкажіть, цікаво)