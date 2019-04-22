«Вистачить мужності»: Володимира Зеленського кличуть у Крим

Після інавгурації Володимира Зеленського його чекають на півострові Крим. Така заява пролунала від Юрія Гемпеля, голови комітету парламенту Криму з міжнаціональних відносин.

Гемпель підкреслив, що запрошує Зеленського на півострів, щоб новий президент України побачив, якими темпами розвивається цей регіон.

«Ми сподіваємося, що у Володимира Зеленського вистачить мужності усвідомити очевидні речі, зрозуміти і визнати вибір кримчан, зроблений п’ять років тому в користь своєї історичної батьківщини Росії. Російський Крим відкритий для всіх, хто хоче приїхати сюди з миром», — підкреслив Гемпель. Крім того, він наголосив, що результати президентських виборів були передбачуваними, але різких змін у політичному житті країни чекати не доводиться. На думку голови комітету, українська еліта може скористатися недосвідченістю Зеленського та відсутністю професійної команди, яка не зможе на належному рівні керувати Україною.

Втім, Гемпель підкреслив, що Зеленському необхідно розглянути кандидатуру Юрія Бойка на посаду прем’єр-міністра, і в цьому випадку політика нового президента могла б стати успішною.