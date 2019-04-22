«Є план!»: Зеленський нарешті розповів, як буде будувати відносини з Москвою

Україна продовжить Мінський процес і роботу в Нормандському форматі. Про це переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив у своєму штабі в КВЦ «Парковий» після озвучування результату Національного екзит-полу.

«Ми будемо діяти в будь-якому випадку в Нормандському форматі, будемо продовжувати Мінський процес, ми будемо його перезавантажувати. Я вважаю, що там будуть кадрові заміни. У будь-якому випадку ми будемо продовжувати Мінське напрям і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь, тому що це саме головне для нас — повернути наших хлопців живими», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що зараз завдання номер один повернути наших всіх ув’язнених, полонених, військовополонених». Шоумен додав, що спілкувався з батьками, матерями полонених моряків РФ. «Я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому», — підкреслив він.

За словами Зеленського, він і його команда почне «потужну інформаційну війну», щоб закінчити війну на Донбасі. «Наш план-підготовка, ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі…. Ми вас (журналістів – ред.) запрошуємо, ми будемо з вами розмовляти. Найближчим часом ми повідомимо всім. Всіх наших українських журналістів і блогерів. У нас є план дій», — зауважив Зеленський.

Він запевнив, що у його команди є дуже креативні ідеї» і що їм «потрібна ваша допомога».