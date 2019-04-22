Порошенко ще тут: який «неприємний сюрприз» готує нинішній гарант Зеленському

Петро Порошенко навряд чи буде сумлінним помічником Зеленському.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Новини україна – From-UA розповів український політолог, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов.

На думку нашого співрозмовника, не виключено, що Володимир Зеленський прийме допомогу, запропоновану Петром Порошенком, тому що в перехідний період у діючого гаранта залишається повнота влади.

«Поки ще Порошенко залишається в кріслі президента, і він майже напевно буде вставляти палиці в колеса наступникам. Він хоче дотиснути не особливо зручний мовне питання: там 90% квоти для української мови (70%), там притискаються та інтернет-сайти, які будуть змушені тримати згідно з тією законодавчою ініціативою ще і сторінку українською мовою, що не факт, що зручно. Ми ж з вами працюємо в інтернеті і знаємо, що рейтинг будь-яких текстів українською мовою нижче раз в 5, ніж російською, хоча ми і шануємо, безумовно, українська мова. Так що ця мовна ініціатива не дуже зручна», — зазначає експерт.

За словами політолога, Володимир Зеленський реагує на події з обережністю і «лаятися відверто нехай і з архаїчне, але володарем булави не поспішає».

«Порошенко заявив, що він залишається у політиці. Я так розумію, що він буде обиратися до нової ВР, тому запідозрити його в симпатії до новообраного президента досить важко. Я б, напевно, від такого помічника відмовився, тому що ввести в курс справ можна попросити кого-то або з адміністрації президента, А Петро Порошенко зараз, швидше, стає конкурентом. Він, мабуть, хоче виторгувати собі якісь мінімальні гарантії безпеки, в тому числі від США, тому він не рятується панічною втечею, він залишається в політиці, але як порадник навряд чи він буде сумлінним помічником», — зазначає Спиридонов.