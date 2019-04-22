У Зеленского отреагировали на поздравления Януковича

Штаб Владимира Зеленского отреагировал на поздравления беглого президента Виктора Януковича. В команде победителя негативно отнеслись к такому заявлению и считают такое неуместным, сообщает Zrada.today со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории”, – говорится в поздравлении В.Януковича, текст которого обнародовал на странице в Фейсбуке пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

Он также призвал В.Зеленского не подвести украинцев, которые ему доверились.