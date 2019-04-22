Тимошенко призвала “подставить плечо” Зеленскому и распустить правительство

Парламент Украины должен дать возможность новой команде получившего большинство на президентских выборах Владимира Зеленского сформировать новое правительство, заявила лидер фракции “Батьківщина” Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады 22 апреля.

“Хочу обратиться к парламенту, которому работать еще полгода, – чтобы парламент не превратился в гири на крыльях перемен. Нужно немедленно дать возможность новому президенту сменить силовиков, генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, министра обороны, чтобы четко посмотреть, имеет ли новый президент политическую волю привлечь представителей прошлой власти, которые были замешаны в коррупции, к уголовной ответственности”, – заявила Тимошенко.

Она задала вопрос: “Нужно ли терпеть это правительство еще полгода?”

“Я думаю, что люди не для того отдали 75% [голосов] за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода. Потому что это будет та же политика… Если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить в абсолютно новых целях и задачах… Нужно подставить плечо, как сказал президент вчера, новому руководителю государства, но не подставить на пресс-конференции плечо, для красивого словца, а дать возможность осуществлять полномочия новому президенту абсолютно по новой концепции изменений в Украине”, – продолжила Тимошенко.

Она отметила, что “это будет первый тест на изменения”.

Источник: Гордон