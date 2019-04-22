Зеленський повинен терміново зачистити країну від виродків з режимів Порошенко і Януковича

Роботи – пекла громаддя. Сподіваюся, що нова влада це розуміє. Так само як і те, що її «лічильник» вже включився…

Незважаючи на вкрай брудні методи ведення кампанії, незважаючи на численні «ботофермы», незважаючи на незаконну діяльність СБУ і ГПУ по знищенню антипорошенківській опозиції – Порошенко програв. І не тому, що так гарний Зеленський. Але тому що Україна не терпить самозванців-царів. Не терпить цієї брехні, рясно присмаченою співом гімну і носінням вишиванок.

Україна – не в цьому. Вона – в свободу і гідність. У тому, що Порошенко наполегливо намагався знищити.

Проте, заспокоюватись зарано. Порошенко безсумнівно буде прагнути до реваншу. Вже виношуються плани якоїсь «об’єднаної опозиції» під його керівництвом. Вже готуються сховатися за депутатським мандатом найбільш одіозні члени порошенківському клану – Луценко і його заступники, заступники Грицака, вже заробили собі не на одну кримінальну справу, всілякі гелетеи, яреми, даниленки, грановские, кононенко і свинарчуки.

І першим завданням нового Президента безсумнівно є розчищення оперативного простору для діяльності. Що означає не тільки недопущення до влади всіх вищеперелічених громадян, але і ретельне дослідження їх діяльності за ці п’ять років.

Не знаю як щодо кримінальної відповідальності, але від політичної відповідальності ці громадяни не повинні піти. Ніколи в українській політиці, чи то парламенту, чи виконавча влада – не повинні з’явитися символи тотальної брехні, до яких насамперед я відношу подружжя Луценка і їм подібних.

Не повинні виплисти в лавах нової влади і раскатавшие губу «регіонали». Це смертельно небезпечно і для нової влади, і для країни. Тому що викличе вибухову реакцію в суспільстві.

Зеленський повинен показати себе Українцем. Але не брехливо-вышиватнеческим, а українцем 21 століття. Сучасним і чесним.

Безумовно необхідно домогтися ухвалення закону про скасування «мажоритарки». Щоб не допустити в майбутній парламент майбутніх «тушок».

Ще вкрай необхідно розібратися з агентурою СБУ у політичних партіях та громадських організаціях України. Це – фактичне підпілля, яке управляється тими, хто більше заплатить. Це – смертельно небезпечно. І лікується тільки повним скасуванням системи політичного розшуку в нинішньому її вигляді.

Точно такої ж пильної уваги заслуговує діяльність контррозвідки СБУ, яка мала і безсумнівні успіхи, але також і перетворювалася в безмежну організацію, специализирующуся на фабрикації «гучних» справ.

Але самим важким, небезпечним і першочерговою справою нової влади рішення питання про війну з Росією. Сподіваюся, що першим візитом нового Президента буде візит не в Москву, а в Лондон. З багатьох причин. У тому числі і тому, що Вашингтон і Берлін зараз стурбовані насамперед передвиборними справами.

Роботи – пекла громаддя. Сподіваюся, що нова влада це розуміє. Так само як і те, що її «лічильник» вже включився…