Рідна фірма сина екс-нардепа в суді скасувала рішення про розірвання оренди 2 га київської землі

Суд визнав незаконним і скасував рішення Київради про розірвання договору оренди земельної ділянки в урочищі Чорторий у Деснянському районі Києва.

20 листопада 2018 Київрада розірвала договір оренди ділянки площею 1,99 га з ТОВ «Гранд спорт». Сторони уклали його в 2004 році терміном на 25 років. Фірма отримала ділянку для будівництва і експлуатації спортивного автокомплексу в урочищі Чорторий.

Підставою для розірвання договору оренди Київрада назвала невиконання фірмою умов договору, а саме: будівництво ділянки не завершено протягом трьох років з моменту державної реєстрації цього договору 15.04.2004 і, як наслідок, ділянка не використовується згідно з його цільовим призначенням.

Джерело – Наші гроші

Актом огляду 04.10.2018 чиновники встановили, що будівництво не проводиться, ділянка огороджена дерев’яним парканом, частково демонтований, покрита бур’янами і частково завалена будівельним сміттям. На ділянці знаходяться три недобудовані об’єкти: адміністративно-побутовий корпус з кафе (готовність 53%), технічні бокси (68%) і пост охорони (71%).

Представники Київради в суді повідомили, що дозвіл на виконання будівельних робіт фірма отримала в 2006 році, і термін його дії закінчився в січні 2010 року.

Суд відхилив доводи Київради з автоматичного припинення оренди у разі невикористання ділянки для забудови протягом трьох років підряд. Суд вказав, що ні ст. 416 Цивільного кодексу, ні ст. 102-1 Земельного кодексу не вказують момент, з якого треба обчислювати початок закінчення трирічного терміну. При цьому суд зазначив, що акт огляду ділянки не містить інформації про строк, протягом якого на ній не ведеться будівництво.

Нинішнім засновником ТОВ «Гранд спорт» є ПАТ «ЗНВКІФ« Аванпост ». А до 2017 року засновниками «Гранд спорту» були Шнуренко Ігор і Олег Куровський, син екс-нардепа Івана Куровського (2006-2012 – БЮТ, 2012-2014 – ПР). Куровський-старший до 2018 року був засновником ТОВ «Житло-Буд», яке проводило будівництво на території Олександрівської лікарні. Цей же «Житло-Буд» побудував ту частину приміщень, яка зараз на ділянці в урочищі Чорторий.

Журналісти нагадують, що з ТОВ «Гранд спорт» довелося через суд стягувати 1270000 грн пайового внеску по ділянці в Чорториї.