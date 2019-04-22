Двомісячна дитина помер на борту літака малайзійського

Двомісячна дитина помер на борту лайнера авіакомпанії AirAsia.

Немовля помер 22 квітня на рейсі з малазійського міста Куала-Лумпур в Перт (Австралія). Після приземлення екіпаж зустріла команда лікарів і поліцейських, але врятувати маленького пасажира не вдалося.

Представники авіакомпанії підтвердили те, що трапилося, проте поки не назвали причину смерті дитини. Наступний рейс з Перта був затриманий, і співробітники AirAsia принесли вибачення пасажирам.

Раніше в квітні пасажирка авіакомпанії Qantas померла під час перельоту. 34-річна жінка померла в літаку Airbus A380-800, що прямував з Лос-Анджелеса в Мельбурн. Відзначається, що медики та члени екіпажу намагалися врятувати австралійку в польоті, але безуспішно. Поліція очікує результатів розтину.