Російський порохобот Бабченко образив Україну з-за вибору Зеленського

Якщо вибір не виправдовує нашої довіри, ми відправимо його в Ростов. Але це нам вирішувати, а не тобі.

Там хтось Бабченко хаєт-ніякий мою Україну.

Бабченко, який просрав свою батьківщину, який назвав її «бензоколонкою», який обізвав її жителів «пожирачами млинців», тепер хаєт-ніякий Україну, а завтра буде паплюжити Чехію, Словаччину, або Німеччину, тому що вони не відповідають його «високим» пивним стандартам…

Так от, Аркаша, хоч ти на аватарці в моєму бронику, на Карачуне, звідки я тебе потім діставав вмитого кров’ю, хоч і пили ми з тобою разом, але давай-но ти забирайся.

Навіть я — прихильник війни — не дозволяю собі принижувати ворогів.

Росія для мене — не «бензоколонка», а могутній і підступний ворог, і вічний сусід.

І вибір українського народу для мене значить куди більше твоїх полуинтеллигентных переживань.

Якщо вибір не виправдовує нашої довіри, ми відправимо його в Ростов. Але це нам вирішувати, а не тобі.