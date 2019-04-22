Насиров Денисюк і намагаються заблокувати конкурс на посаду глави податкової

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби. Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів агентству «Інтерфакс-Україна».

У результаті суд зупинив конкурс на посаду глави

Державної митної служби. «Також нам відомо, що Окружний адмінсуд

Києва вже подані заяви про забезпечення позову щодо зупинення іншого

конкурсу на посаду глави державної податкової служби», – повідомили у відомстві.

До суду повторно з позовом звернувся колишній глава

Державної фіскальної служби Роман

Насиров, другий позов подав екс-глава управління Державної

податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк.

«Ініціатори цього масштабного наступу – колишній глава

Державної фіскальної служби Роман Насирова і співчуваючі йому особи:

народний депутат Андрій Антонищак, колишній керівник Харківської податкової

Станіслав Денисюк… Їх стратегія базується навколо захисту прав Насирова

щодо поновлення на посаді глави ГФС», – зазначили у Мінфіні.

Позивачі хочуть повністю скасувати дію розпорядження

Кабінету міністрів від 20 березня 2019 року №162-р і №163-р, яким оголошено

конкурс на заняття посад голів державної податкової та митної служб, додали в

Мінфіні.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Насиров подав позов до міністра юстиції Павла Петренко із-за арешту грошей за межами України.

Крім того Насиров

програв суд проти лікаря-кардіолога Максима Соколова, який раніше

свідчив проти нього. Суд зобов’язав Насирова виплатити компенсацію у лікаря

розмірі 13 тисяч гривень.

Також стали відомі подробиці відновлення Насирова на посаді глави ГФС.